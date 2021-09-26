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Yabancı bayramı

Fırtına’nın 2021-2022 sezonunda lig ve Avrupa’da kaydettiği 18 golün 17’sinde yabancılarının imzası var. Diğerini de Konyalı Hadziahmetovic kendi kalesine attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
Yabancı bayramı
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkat çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 6 haftalık periyotta 13 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi. 8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz ekibinde, Anthony Nwakaeme Süper Lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, kendisini 3 golle Bakasetas takip etti.
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