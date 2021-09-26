Nwakaeme için siftah zamanı

Yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Karadeniz devinde tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki sol kanat bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. İlk 4 hafta oynanan Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Nijeryalı, son iki hafta da ise sessizliğe büründü. Nwakaeme, 1-0 kazanılan Kasımpaşa ve 2-2 biten Konyaspor maçlarında fileleri havalandıramadı. 'Bay Beyin' 4'üncü kez rakip olacağı Akdeniz temsilcisini bu kez boş geçmek istemiyor.

10 PUANA KATKI

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. Fırtına bu periyotta Fırtına 10 puan aldı. Ayrıca Kasımpaşa sınavında da Bakasetas'ın golünün asistini yaptı.