Halis Özkahya endişesi

Karadeniz devinin yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hakem Halis Özkahya'nın atanması camiada tepkiye neden oldu. Özkahya en son 2019-20 sezonunda Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta Trabzonspor'un attığı bir golü VAR'da 4 dakika izledikten sonra iptal etmişti. Bu karar sonrası da Trabzonspor kulübü resmi siteden bir açıklama yapmış ve Özkahya için, "Türk hakemliğinin yüz karası" ifadelerini kullanmıştı. Özkahya, söz konusu karşılaşmadan sonra bordo- mavili takımın hiçbir maçına verilmemişti. Özkahya'nın yeniden maça atanması camiada tepkiye neden oldu. Fırtına, 1980 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 12 beraberlik aldı ve 10 kez yenildi. Karadeniz devi, Özkahya'nın yönettiği son 6 mücadeleyi kazanamadı.