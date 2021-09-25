Stoperde kim oynayacak

Abdullah Avcı, Hugo'nun kart cezalısı oluşu, Denswil'in sakatlanması nedeniyle Alanya maçında stoper tercihini üç isim arasından yapacak. Konya sınavında stopere çektiği Berat'ın performansından memnun kalan Avcı'nın Hüseyin Türkmen'i deneyeceği, genç oyuncu Ahmet Can'ı da kadroya alacağı öğrenildi.
Abdullah Avcı, Hugo'nun kart cezalısı oluşu, Denswil'in sakatlanması nedeniyle Alanya maçında stoper tercihini üç isim arasından yapacak. Konya sınavında stopere çektiği Berat'ın performansından memnun kalan Avcı'nın Hüseyin Türkmen'i deneyeceği, genç oyuncu Ahmet Can'ı da kadroya alacağı öğrenildi.