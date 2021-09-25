Haberler Trabzonspor Stoperde kim oynayacak

Stoperde kim oynayacak

Abdullah Avcı, Hugo'nun kart cezalısı oluşu, Denswil'in sakatlanması nedeniyle Alanya maçında stoper tercihini üç isim arasından yapacak. Konya sınavında stopere çektiği Berat'ın performansından memnun kalan Avcı'nın Hüseyin Türkmen'i deneyeceği, genç oyuncu Ahmet Can'ı da kadroya alacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Stoperde kim oynayacak
Abdullah Avcı, Hugo'nun kart cezalısı oluşu, Denswil'in sakatlanması nedeniyle Alanya maçında stoper tercihini üç isim arasından yapacak. Konya sınavında stopere çektiği Berat'ın performansından memnun kalan Avcı'nın Hüseyin Türkmen'i deneyeceği, genç oyuncu Ahmet Can'ı da kadroya alacağı öğrenildi.
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