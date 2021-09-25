Son dakika Trabzonspor haberleri | Hugo özür diledi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart görerek atılan Brezilyalı stoper, "Takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve taraftarımdan özür dilemek istiyorum." dedi. Vıtor Hugo'nun paylaşımının altına başta takım kaptanı Uğurcan Çakır olmak üzere birçok oyuncudan da destek mesajı geldi. Uğurcan ve Bakasetas, Brezilyalı yıldıza moral vererek, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın" diye konuştu.
Trabzonspor defansının sigortası Vitor Hugo, Konya maçında atılınca büyük üzüntü yaşamıştı. Soyunma odasında tüm takımdan özür dileyen 30 yaşındaki stoper, sosyal medyadan da açıklama yaptı. Brezilyalı savunmacı, "Bu paylaşımı, neredeyse maçın tamamını 1 kişi eksik oynayan ve gösterdikleri duruş ve istek ile bu önemli sonucu elde eden takım arkadaşlarımı tebrik etmek için yapıyorum. Çok hızlı gelişen bir pozisyondu ve tek amacım topu uzaklaştırmakken, ne yazık ki rakibime temas etmiş oldum. Bu kadar önemli bir maçta onları yalnız bıraktığım için tüm takım arkadaşlarımdan soyunma odasında özür diledim. Bu vesileyle de kulübümüzden ve ayrıca tüm taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum!" diye konuştu.
TAKIMDAN DESTEK
Vitor Hugo'nun paylaşımının altına başta takım kaptanı Uğurcan Çakır olmak üzere birçok oyuncudan da destek mesajı geldi. Uğurcan ve Bakasetas, Brezilyalı yıldıza moral vererek, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın" diye konuştu.