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Dorukhan yetişecek

Sakatlığı nedeniyle Konya sınavında forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün pazartesi Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Tedavi süreci devam eden ancak hafif tempolu salon idmanlarına başlayan 25 yaşındaki orta sahanın oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Dorukhan yetişecek
Sakatlığı nedeniyle Konya sınavında forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün pazartesi Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Tedavi süreci devam eden ancak hafif tempolu salon idmanlarına başlayan 25 yaşındaki orta sahanın oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
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