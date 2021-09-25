Bu sezon bir başka

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor karşısında 82 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Karadeniz devi, 2020-21'de Newton yönetiminde ilk 6 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik almış ve 3 defa kaybetmişti. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. 5 puan toplayan Trabzonspor, 18. Sırada yer almıştı. Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde lige başlayan bordo-mavili ekip, 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fileleri 13 defa havalandıran Fırtına, ağlarında 6 gol gördü. 14 puan toplayan bordomavililer, averajla 2. sırada.
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor karşısında 82 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Karadeniz devi, 2020-21'de Newton yönetiminde ilk 6 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik almış ve 3 defa kaybetmişti. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. 5 puan toplayan Trabzonspor, 18. Sırada yer almıştı. Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde lige başlayan bordo-mavili ekip, 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fileleri 13 defa havalandıran Fırtına, ağlarında 6 gol gördü. 14 puan toplayan bordomavililer, averajla 2. sırada.