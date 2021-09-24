Vitor Hugo takımı yaktı

Bordo-mavililerin Konyaspor deplasmanında henüz maç başlamadan Denswil'in sakatlanmasıyla morali bozulmuştu. Ancak Cornelius'un henüz ilk dakikadan fileleri sarsmayı Trabzonspor'a büyük öz güven getirdi. Golden 7 dakika sonra ise çıkan kırmızı kart Fırtına'nın tüm planlarını alt üst etti. 8. dakikada Trabzonspor'un yıldız savunmacısı Vitor Hugo, Konyasporlu Nejc Skubic'in ayağına arkadan sert bir müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler de direkt kırmızıyı çıkardı. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla 2. kez kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.