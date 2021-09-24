Trabzonspor'da Cornelius şov

Trabzonspor, Konya'da maça adeta golle başladı... Bordo-mavili takımın santra sonrası geliştirdiği atakta Marek Hamsik sol kanattan topu ceza sahasına kesti. Altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. Kronometre 44. saniyeyi gösterirken atılan bu gol, Trabzonspor'un son 7 sezonda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Derbide Galatasaray filelerini havalandıran Cornelius, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Avrupa Ligi'nde Roma'ya attığı golle bordo-mavili takımda 7 maçta 3 gole ulaştı.