Tek değişiklik

Trabzonspor, Stefano Denswil dışında son oynadığı Kasımpaşa maçının onbiriyle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ısınırken sakatlanan Denswil'in yerine Konyaspor karşısında sol bekte İsmail Köybaşı'ya görev verdi. Zorunlu değişiklik dışında kazanan kadroyu bozmayan Avcı, sakatlığı geçen Djaniny'yi yedek soyundurdu.
Borod-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. Konya'ya getirilmeyen 4 oyuncunun tedavisine tesislerde devam edildi.