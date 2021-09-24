SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'a Stefano Denswil'den kötü haber!

Trabzon'da, son oynanan Konyaspor karşılaşması öncesi sakatlık şoku yaşanmıştı. Bordo-mavililerde Stefano Denswil, ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamış, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı üzerine Hollandalı oyuncunun yerine İsmail Köybaşı ilk 11'de başlamıştı.
Bordo-mavililer'e Denswil'den kötü haber geldi. Yapılan tetkikler sonrası kulüp doktoru Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.