Süper Lig'de namağlup iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla ligde puanını 14 yaparak averajla 2. sıradaki yerini korudu. Konyaspor ise 12 puana ulaştı. Müthiş maçta Trabzonspor 1. dakika dolmadan Cornelius'un golüyle öne geçti: 0-1. Hugo'nun 8'de kırmızı kart görmesi dengeleri değiştirdi. Üstünlüğü ele alan Konya, Endir Çekiçi ile 20'de skoru eşitledi.



HEYECAN FIRTINASI

İkinci yarıya golle giren ev sahibi oldu, Endri ile Konya öne fırladı: 2-1. Djaniny ve Gervinho'nun oyuna girmesiyle toparlanan Trabzonspor, 75'te Hadziahmetovic'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 2-2. İki takımın Djaniny ve Serdar Gürler ile birer topu direkte patladı. Trabzonspor, 7. haftada sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



Bu sezon Süper Lig'de 12 puan toplayan Konyaspor (3G 3B), altıncı haftalar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı. Trabzonspor, Ocak 2021'deki Beşiktaş maçından (Montero) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında rakibinin kendi kalesine attığı bir gol buldu (Hadziahmetovic).