Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi iki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Endri Çekici, Bytyqi, Sokol Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.