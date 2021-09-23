CANLI SKOR | Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta? 11'ler belli oldu! Eksikler... (TS MAÇI)

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor- Trabzonspor maçı detayları...

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Serdar, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.

MAREK HAMSIK GÖZ DOLDURUYOR!

Marek Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini Trabzonspor forması ile oynayan Hamsik 2 kez de milli takımda boy gösterdi.

GOL YÜKÜ YABANCILARDA!

5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI!

5 hafta sonunda 13 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, aynı puanda bulunan Beşiktaş ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. Bordo mavili ekip, kazanarak lider olmak istiyor.

DIŞ SAHADA YENİLMEDİ!

10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, dış sahada hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen yıl 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, rakiplerine geçit vermedi.

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ABDULLAH AVCI TAKIMINI UYARDI!

Süper Lig'e iyi başlangıç yapan rakipleri Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, takım halinde güzel işler yapan bir ekiple oynayacaklarını belirtti. Buna karşı kendi oyun duruşlarını sahaya koymaları gerektiğini anlatan Avcı, "Hücumda ve takım savunmasındaki verilerimizle yaptığımız doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Sahanın içinde her zaman birbirimizi destek olalım" diyerek zorlu Konyaspor maçının önemine vurgu yaptı.