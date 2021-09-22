Trabzonspor'da rol model Marek Hamsik oldu! Gençler onun için...

Trabzonsporlu Marek Hamsik, sahadaki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alırken, saha dışındaki profesyonelliği ve özel yaşantısıyla da örnek gösterilen isimlerden biri haline geldi. Antrenmanlarda kendisiyle birlikte çalışan oyuncuların sürekli göz hapsinde olan Slovak oyuncunun, ayrıca yaptığı bireysel çalışmalar, yemek-uyku düzenine gösterdiği özen ve arkadaşlarına duyduğu saygıyla teknik ekip tarafından da örnek gösterildiği öğrenildi. Trabzonspor altyapısının da çok yakından takip ettiği 34 yaşındaki orta sahayı izlemek için bazı futbolcuların idmana geldiği bile belirtiliyor. Yönetimin bu nedenle Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U19'un oyuncularını, A takımdaki bazı isimlerle kısa süreda bir araya getirmesi bekleniyor.