Dorukhan’ın şanssızlığı

Bordo-mavili takımın lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 8 resmi müsabakada forma giyemeyen ancak düzeldikten sonra Kasımpaşa maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Dorukhan tekrar sakatlandı. Ligde geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanında son dakikada oyuna giren 25 yaşındaki orta saha, 126 gün sonra Trabzonspor formasıyla görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı. Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Dorukhan'ın Konyaspor ve ardından Alanyaspor maçlarında görev yapamayacağı bildirildi.