Bakasetas rüzgarı

Abdullah Avcı yönetiminde sezona fırtına gibi giren Trabzonspor, 5. haftada Kasımpaşa'ya da şans tanımadı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, Bakasetas'ın müthiş golüyle kazanan bordo-mavililer, puanını 13'e çıkarttı. Kasımpaşa'ya karşı çıktığı Süper Lig maçlarından 13. kez zaferle ayrılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kariyerinde daha fazla mağlup ettiği bir takım bulunmuyor. Bu sezona harika bir başlangıç yapan Bakasetas, Nwakaeme'nin skora katkı vermediği maçta takımın sırtladı. Skorer kimliğini de sürdüren Yunan yıldız, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı. Bakasetas'ın 2 de asisti bulunuyor. Trabzonspor'un en skorer oyuncusu konumunda ise 4 gol, 2 asistle Nwakaeme yer alıyor. Djaniny, Hamsik, Cornelius ve Gervinho'nun ise Süper Lig'de 1'er golleri bulunuyor.



BAKASETAS RÜZGARI

Bu sezon harika bir başlangıç yapan Anastasios Bakasetas, ligdeki skorer kimliğini de devam ettirdi. Yunan yıldız, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı. Bakasetas'ın 2 de asisti bulunuyor. Bakasetas, 2014/15'ten bu yana üst üste 6+ Süper Lig maçında gol katkısı sağlayan üçüncü Trabzonspor oyuncusu oldu.