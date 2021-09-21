Son dakika spor haberleri: Trabzonspor’da Abdullah Avcı 6 oyuncusundan vazgeçmiyor

Yeni sezonu Molde FK ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maç ile açan ve Avrupa'da 4, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 6 oyuncusuna tüm resmi müsabakalarda ilk 11'de görev verdi. Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'den vazgeçmeyen Avcı, ilk 11'inde bu 6 ismi sabit tutarken, 9 maçlık periyotta toplamda 23 oyuncusundan faydalandı.

EN ÇOK SAHADA KALAN UĞURCAN, HUGO VE EDGAR

Trabzonspor'da Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme bu sezon oynanan 9 maçta da ilk 11'de görev alırken, bu isimler arasında 9 maçta 810'ar dakika ile Uğurcan, Edgar ve Hugo en çok sahada kalan isimler oldu. Bu oyuncuları 9 karşılaşmada 804 dakika ile Hamsik, 9 karşılaşmada 789 dakika ile Nwakaeme, 9 karşılaşmada 758 dakika ile Bakasetas, 8 karşılaşmada 702 dakika ile Peres, 8 karşılaşmada 648 dakika ile Berat, 7 karşılaşmada 575 dakika ile Djaniny, 7 karşılaşmada 404 dakika ile Gervinho, 6 karşılaşmada 376 dakika ile İsmail, 4 karşılaşmada 303 dakika ile Serkan, 6 karşılaşmada 268 dakika ile Abdülkadir Ömür, 6 karşılaşmada 264 dakika ile Cornelius, 7 karşılaşmada 192 dakika ile Yusuf, 5 karşılaşmada 130 dakika ile Siopis, 2 karşılaşmada 127 dakika ile Denswil, 4 karşılaşmada 112 dakika ile Trondsen, 4 karşılaşmada 35 dakika ile Koita, 2 karşılaşmada 11 dakika ile Yunus, 1 karşılaşmada 8 dakika ile Dorukhan, 3 karşılaşmada 6 dakika ile Abdulkadir Parmak ve 1 karşılaşmada 3 dakika ile Murat Cem takip etti.

6 İSİM FORMA GİYEMEDİ

Bordo-mavili takımda Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.