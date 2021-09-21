Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe'yi geçti!

ATTIKLARI GOLLER
NWAKAEME, ligin ilk 4 haftasında Yeni Malatya, Sivasspor, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Bakasetas ise Yeni Malatya, Sivas ve Kasımpaşa filelerini 1'er kez sarstı. Bu iki futbolcunun sahne aldığı maçlarda Trabzon 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanının tamamını topladı
HEPSİNİ ONLAR ATTI
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi. 8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavili takımında zirve ise Nwakaeme'nin oldu. Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz devinde, Nijeryalı sol kanat lig ve Avrupa'da 5 kez sahne alarak takımın en skorer oyuncusu olurken, onu 3 golle Bakasetas takip etti
ASİST KRALI BAKASETAS
SÜPER Lig ve Konferans Ligi'nde gollerin tamamını yabancıların attığı Trabzonspor'da Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. 9 maçta 5 asist yapan Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. Yunan maestroyu 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti. Yabancı futbolcuların bu verimi teknik ekibi mutlu ediyor.