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Trabzonspor'un süper ikilisi Bakasetas ve Nwakaeme!

Bordo-mavililerde, Anthony Nwakaeme+ Anastasias Bakasetas fırtınası hız kesmeden devam ediyor. İki oyuncu Kasımpaşa maçında da galibiyetin mimarı oldu. Nwakaeme'nin pasını, Bakasetas mermi gibi bir şutla filelere çivileyip 3 puanı getirdi. Süper ortaklar, Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı istikrarlı çıkışta performansıyla ile başrolde yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un süper ikilisi Bakasetas ve Nwakaeme!

Yunan yıldız Bakasetas oynanan 5 maçın tamamında skora etki etti. 3 gol+2 asist üretti. Nwakaeme de aynı şekilde 5 karşılaşmanın 4'ünde fileleri havalandırırken, son maçta ise asist yaptı. Yeni Malatyaspor karşısında golüyle birlikte bir de asist yapan 'Bay Beyin' toplamda 4 gol+2 asiste ulaştı. Süper ikili, teknik heyetten özel tebrik aldı.

TASOS BİR ŞEYLER DENİYOR
Kasımpaşa maçına müthiş golüyle damga vuran Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da da gündem oldu... Ülkede yayın yapan Sportime, "Tassos Bakasetas harika bir formda" başlığı ile verdiği haberde, "Bakasetas, Trabzonspor'da bir şeyler yapmaya devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçının kaderini ceza sahası dışından müthiş bir şutla belirledi" dedi.

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