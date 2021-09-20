Trabzonspor'un süper ikilisi Bakasetas ve Nwakaeme!

Yunan yıldız Bakasetas oynanan 5 maçın tamamında skora etki etti. 3 gol+2 asist üretti. Nwakaeme de aynı şekilde 5 karşılaşmanın 4'ünde fileleri havalandırırken, son maçta ise asist yaptı. Yeni Malatyaspor karşısında golüyle birlikte bir de asist yapan 'Bay Beyin' toplamda 4 gol+2 asiste ulaştı. Süper ikili, teknik heyetten özel tebrik aldı.



TASOS BİR ŞEYLER DENİYOR

Kasımpaşa maçına müthiş golüyle damga vuran Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da da gündem oldu... Ülkede yayın yapan Sportime, "Tassos Bakasetas harika bir formda" başlığı ile verdiği haberde, "Bakasetas, Trabzonspor'da bir şeyler yapmaya devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçının kaderini ceza sahası dışından müthiş bir şutla belirledi" dedi.