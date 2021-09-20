Son dakika spor haberi: Trabzonspor tarih yazıyor! Deplasmanda...

Flaş transferlerle kadrosunu yenileyen bordo-mavili takım, Süper Lig'e fırtına gibi girdi. İlk 5 haftada 4 galibiyet+ 1 beraberlik ile 13 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri gözünü rekorlara dikti. Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi dış sahadaki 20 maçlık yenilmezlik rekorunu 39 yıl sonra egale etti. Eski seri; 25 Ekim 1981-17 Ekim 1982 arasında 357 gün süren deplasmandaki 20 karşılaşmalık yenilmezlik dizisiydi.



PUAN OLARAK GEÇTİ

Fırtına o dönemde 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplamıştı. Yeni seride ise 11 galibiyet+9 beraberlikle 42 puan elde edip daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo- mavililer, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kaybetmemesi halinde deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaracak ve kendi rekorunu kıracak. Öte yandan ilk 5 maçta 13 puanın yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde ise 4 gol gören Karadanez ekibi, alacağı skora göre en yüksek puanlı+gollü lig başlangıcı rekorlarını da kırabilecek.



İŞTE 20 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ

Alanyaspor (D) 1-1 Ankaragücü (D) 1-0 Kayserispor (D) 0-0 Hatayspor (D) 1-0 Karagümrük (D) 2-1 Antalyaspor (D) 1-1 Gençlerbirliği (D) 2-1 Beşiktaş (D) 2-1 Yeni Malatya (D) 2-0 Başakşehir (D) 1-0 Kasımpaşa (D) 2-1 BB Erzurum (D) 0-0 Sivasspor (D) 0-0 Ç. Rizespor (D) 0-0 Galatasaray (D) 1-1 Göztepe (D) 1-1 Konyaspor (D) 1-1 Yeni Malatya (D) 5-1 Giresunspor (D) 1-0 Kasımpaşa (D) 1-0