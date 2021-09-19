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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un keskin nişancısı Bakasetas!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Yunan maestrosu Bakasetas uzaklardan gönderdiği güdümlü füze ile Kasımpaşa’yı yıktı. Bu sezon oldukça formda olan yıldız futbolcu, oynadığı etkili futbolla da dikkat çekti. Bakasetas, bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim konumunda bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 07:23
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un keskin nişancısı Bakasetas!

Trabzonspor dün Kasımpaşa'yı yenerek 13 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 kalan Fırtına böylece 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı ve iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Dün İstanbul deplasmanında 4. galibiyetini alan Karadeniz devinde Anastasios Bakasetas, yıldızını yeniden parlattı. Bu sezon oldukça formda olan Yunan futbolcu, oynadığı etkili futbolla da dikkat çekti. 53. dakikada Paşa filelerine uzaklardan bir güdümlü füze gönderen 28 yaşındaki oyuncu şovuna devam etti. Bakasetas, bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim. Süper Lig'de 3 gole ulaşan maestro, 2 de asist yapmasının yanı sıra Avrupa Kupası'nı da boş geçmedi. 3 asist de orada yaptı. Yunan Milli Takımı'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. Toplamda 11 gole direkt etkisi oldu.


"DESTEK VERİN"
Fırtına'nın Kasımpaşa maçında tek golünü atan Bakasetas'tan taraftara flaş çağrı geldi. Yunan maestro, Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı olaya dikkat çekerek "Hepimiz Trabzonspor için buradayız. Onlardan ricam bu zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onlar zaten bizim her zaman yanımızdalar. Bazı arkadaşlarımız ve takımın desteği ihtiyacı var" dedi.

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