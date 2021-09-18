Trabzonspor rekor peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer kazanarak bir taşla üç kuş vurmak istiyor. Fırtına bugün hem namağlup seriyi sürdürmek hem zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmek hem de rekor için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 19 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 1981-82 arasında e lde ettiği 20 karşılaşmalık rekorunu egale etmiş olacak. Karadeniz devi, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı.



KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Evren, Hadergjonaj, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen, Umut



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius



AVCI'DAN ÜÇ PUAN EMRİ

En son 325 gün önce son deplasmanda kaybeden Fırtına, daha sonra 19 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, dış sahada hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen yıl 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, rakiplerine geçit vermedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileri ile yaptığı toplantıda, "G.Saray derbisinde iyi dönüş yaptık. Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeliyiz" dedi.



BASİT HATALARI AZALTIN

İlk 4 maçta mağlubiyet görmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da yenerek İstanbul'dan lider olarak dönmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına bazı uyarılardabulunarak, "İyi oynuyoruz,iyi işler yapıyoruz. Sonucun güzel olması için basit hataları azaltmalıyız" dedi.



2019-2020'Yİ GEÇECEK

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019- 20 sezonundaki yenilmezlik serisini geçecek. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.



TRABZONSPOR 11-6 ÜSTÜN

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 maçın 11'ini Fırtına kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2007-08'de başlayan rekabette fileleri 45 kez havalandırırken, 33 gol yedi.



SEKİZ SENEDİR KAYBETMIYOR

Fırtına, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez galip gelirken, 5 kez taraflar eşitliği bozamadı. Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013- 14'te 3-2'lik sonuçla alan bordo- mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.



EN ÇOK KASIMPAŞA'YI YENDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli hoca ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



ZİRVE RENGİ BORDO-MAVİ

Süper Lig'de ilk 4 haftada ceza sahası içerisinde en fazla (24 kez) topla buluşan takım Trabzonspor oldu. Futbolcular bu buluşmaların önemli bir bölümünü golle sonuçlandırmayı başardı. Fırtına'yı Giresunspor ve Fatih Karagümrük takip etti.



İSMAİL'İN YERİNE DENSWIL

Fırtına'da sakatlığı bulunan Trondsen ve Djaniny bugün yok. Tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki ilk 11'inde tek değişiklik yaparak sol bekte İsmail'in yerine yeni transfer Denswil'i oynatması bekleniyor.



3 GOL DAHA GEREKLİ

İlk 4 haftada 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, yeni bir hedef peşinde. Fırtına, 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi 2. performansını ortaya koyacak. Fırtına, 2010-11 döneminin ilk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydetmişti.



15 KEZ SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

Fırtına, 2004-05'te 5 haftada 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı. Karadeniz devi bu sezon hücum bölgesinde çok klas ayaklara sahip ancak bu performansa ulaşabilmesi için bugün filelerini 5 kez havalandırmak zorunda.