Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Kasımpaşa maçında Cornelius'a güveniyor!

Süper Lig'de 11'de başladığı ilk maç Galatasaray derbisi olan Cornelius, 41. dakikada golünü atmıştı. Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında Danimarkalı forvete çok güveniyor.

Haber61'de yer alan habere göre yaz döneminde transferini bizzat istediği Cornelius'un bu sezon patlama yapacağına inanan Avcı, oyuncusundan yine gol bekliyor.

Cornelius'un Avrupa'da oynadığı ilk karşılaşma ise Trabzon'daki Roma maçıydı. 28 yaşındaki santrfor, o maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

