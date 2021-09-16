Haberler Trabzonspor Ömür ve Parmak taraftarla buluştu!

Ömür ve Parmak taraftarla buluştu!

İki futbolcu, taraftar grubu başkanları ile bir araya geldi. Buzlar eridi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Ömür ve Parmak taraftarla buluştu!

Karadeniz devinin orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon'un Faroz Limanı'nda taraftar gruplarının başkanlarıyla bir araya geldi. İdari Menajer Emrah Tok'un da yer aldığı buluşmada taraftarlar ile futbolcular, ilerleyen süreçte takıma olan desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Taraftar gruplarının başkanları da iki futbolcuya ve tüm takıma bundan sonraki süreçte gereken desteğin fazlasıyla verileceğini vurguladı. Bilindiği üzere Ömür, Galatasaray derbisinde ıslıklanmış ve kulübede gözyaşı dökmüştü.

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