Ömür ve Parmak taraftarla buluştu!

Karadeniz devinin orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon'un Faroz Limanı'nda taraftar gruplarının başkanlarıyla bir araya geldi. İdari Menajer Emrah Tok'un da yer aldığı buluşmada taraftarlar ile futbolcular, ilerleyen süreçte takıma olan desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Taraftar gruplarının başkanları da iki futbolcuya ve tüm takıma bundan sonraki süreçte gereken desteğin fazlasıyla verileceğini vurguladı. Bilindiği üzere Ömür, Galatasaray derbisinde ıslıklanmış ve kulübede gözyaşı dökmüştü.