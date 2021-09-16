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Deplasman kralı

Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Deplasman kralı

Bordo-mavililer, Avcı'nın gelmesi sonrası geçen sezon 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Karadeniz devi, bu sezon da 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı ile çıktığı 18 deplasmanda 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, geçit vermedi.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM
Ligde 19 maçtır kaybetmeyen Trabzon, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise 1981-82 arasında elde ettiği 20 karşılaşmalık yenilmezlik rekorunu egale edecek. Karadeniz devi, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. 325 gün önce son deplasman yenilgisini yaşayan Fırtına, 19 maçtır kaybetmiyor.

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