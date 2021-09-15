Trabzonspor'un efsanesi Necmi Perekli'den Nwakaeme'ye büüyük övgü!

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta da gol atarak gol sayısını 4'e çıkaran Anthony Nwakaeme, bordo mavili takımın efsane ismi Necmi Perekli'nin rekorunu 42 yıl sonra yakalamayı başaran ilk futbolcu oldu.

1976-77 sezonunda ligin ilk 4 haftasında her maçta gol atan Necmi Perekli'ye, Nwakaeme'nin kendi rekorunu kırması soruldu.

Kadırga TV'de konuşan Perekli, Nwakaeme'nin bu performansı karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi. Perekli "Benim de 4 maçta 4 golüm vardı ama 5. maçta da attım. 5. Maç Beşiktaş maçıydı o maçta 2 gol attım. Yani ilk 5 maçta 6 gol attım. Nwakaeme'nin beni yakalaması için bu hafta oynayacağı maçta 2 gol atması lazım." dedi.

"YÜK ONUN OMUZLARINDA KALSIN"

Soruya esprili bir dille yanıt veren Trabzonspor'un ilk gol kralı "42 yıldır artık bunu taşımaktan yoruldum dinlenmem lazım, dua ediyorum 3 gol atıp beni geçsin. Onu taşımaktan yoruldum geçsin artık beni, ağırlık onun omuzlarında kalsın. Nwakaeme kutlanılacak tebrik edilecek özel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"NWAKAEME BENDEN DAHA İYİ"

Kendisine bir taraftarın "Nwakaeme mi sen mi" diye sorduğunu belirten Necmi Perekli "Ben de Nwakaeme dedim. Ben gol atıyordum, adam hem gol atıyor hem asist yapıyor. Benden daha çok özellikleri var, o yüzden o daha iyi. O yetenek olarak çok daha yetenekli ama bu sayıyı da yakalaması lazım." Şeklinde konuştu.