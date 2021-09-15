Trabzonspor'da Bakasetas şov! Süper Lig'de zirveyi zorluyor

Trabzonspor'da bu sezon ligi fırtına gibi başlayan oyuncuların başında Yunan yıldız Bakasetas geliyor. Ligin 4. haftası oynanırken 10 golle ligde en fazla fileleri sarsan takım Trabzonspor olurken, bordo - mavililerde özellikle Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik öne çıkıyor. Trabzonspor'da ve ligde 4 golle en fazla gol atan oyuncu Nwakaeme olurken, bordo - mavililerde ardından da 2 golle Bakasetas geliyor.

ASİST SIRALAMASINDA ZİRVEDE

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, 2 asistle de bu alanda ligin zirveyi 6 oyuncu ile paylaşıyor. Trabzonspor'da atılan 10 golün 4'ünde katkısı bulunan oyuncu gördüğü sarı kartlarla belki de ilerleyen haftalarda can kısabilir. Henüz ligde 4 hafta oynanmasına karşın 2 sarı kart gören oyuncunun, hırsı da bu noktada dikkat çekici…