SON DAKİKA! Trabzonspor'a Kasımpaşa maçı öncesi Gervinho müjdesi

Süper Lig2in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle Giresunspor ve Galatasaray maçlarını kaçıran Gervinho'dan müjdeli haber geldi.

Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçı öncesi takımla çalıştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarımız devam ediyor.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile son buldu.

Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.