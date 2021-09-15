SON DAKİKA! Trabzonspor'a Kasımpaşa maçı öncesi Gervinho müjdesi

Süper Lig2in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Giresunspor ve Galatasaray maçlarını kaçıran Gervinho'dan müjdeli haber geldi.
Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçı öncesi takımla çalıştı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarımız devam ediyor.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile son buldu.
Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.