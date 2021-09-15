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Necmi Perekli: Nwakaeme benden daha iyi

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta da gol atan Nwakaeme, Trabzonspor'un efsane ismi Necmi Perekli'nin rekorunu 42 yıl sonra yakalamayı başaran ilk futbolcu oldu. Perekli konu ile ilgili, "Ben 5. maçta da Beşiktaş filelerini iki kez sarsmıştım. Nwakaeme benden daha iyi. Adam hem atıyor hem attırıyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Necmi Perekli: Nwakaeme benden daha iyi
Süper Lig'in ilk 4 haftasında Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta da gol atan Nwakaeme, Trabzonspor'un efsane ismi Necmi Perekli'nin rekorunu 42 yıl sonra yakalamayı başaran ilk futbolcu oldu. Perekli konu ile ilgili, "Ben 5. maçta da Beşiktaş filelerini iki kez sarsmıştım. Nwakaeme benden daha iyi. Adam hem atıyor hem attırıyor. Umarım bu hafta 3 gol atar ve beni geçer. Nwakaeme tebrik edilecek özel bir oyuncu" ifadesini kullandı.
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