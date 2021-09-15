Dorukhan müjdesi

Yeni transferler Dorukhan, sakatlığı nedeniyle 4 lig ve 4 Avrupa maçında yoktu. Ayak bileğinde ödem oluşun ve dizinde de ağrıları bulunan 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını tamamen atlattığı ifade edildi.
Yenitransferler Dorukhan, sakatlığı nedeniyle 4 lig ve 4 Avrupa maçında yoktu. Ayak bileğinde ödem oluşun ve dizinde de ağrıları bulunan 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını tamamen atlattığı ifade edildi. Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması beklenen 1.80 boyundaki futbolcunun fiziksel olarak takımla aynı seviyeye gelebilmek için yüklemeler yaptığı da öğrenildi.