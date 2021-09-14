Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberleri | Abdülkadir Ömür: Toparlanacağım!

Son dakika Trabzonspor haberleri | Abdülkadir Ömür: Toparlanacağım!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray karşısında sahaya 11'de çıkan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Henüz ilk yarı tamamlanmadan oyundan alınmış ve taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı. Maçın ardından Abdullah Avcı'yla görüşen Ömür, "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:57
Son dakika Trabzonspor haberleri | Abdülkadir Ömür: Toparlanacağım!

Oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları sahip çıktı. Oyuncunun fiziksel gelişiminin yanı sıra, zihinsel olarak da süreci atlatması için özel destek sağlanacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'e, "Her zaman yanındayız" diye moral verirken 22 yaşındaki oyuncu da "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi.

SON DAKİKA