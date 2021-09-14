Son dakika Trabzonspor haberi: Sahaya atlayan taraftardan açıklama geldi! Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor-Galatasaray maçında sahaya atlayan Hasan Köse, 61saat'e açıklamalarda bulundu ve Abdülkadir Ömür'den özür dilediğini belirtti.

Üniversite sınavına hazırlandığını ve hiçbir taraftar grubuna üye olmadığını ifade eden 19 yaşındaki Hasan Köse, "İlk golü yedik ve moralimiz bozuldu. Sonrasında kalemizde ikinci golü gördük. Ben de bir anlık tepki ile sahaya atladım ve koşmaya başladım. Güvenlik görevlileri benimle birlikle koşmaya başladı. Karşıma ilk olarak Abdülkadir Ömür çıktı. O an kim çıksa ona diyecektim. Ben sadece "Ağabey kendinize gelin. Trabzonspor gibi oynayın. Silkelenin." dedim. Yaptığımın hata olduğunun bilincindeyim." açıklamasını yaptı.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olay sonrasında pişman olduğunu belirten Köse, "Bir hata olduğunu biliyorum. Sadece Trabzonspor için yaptım. Trabzonspor'un kazanmasını istiyordum. Art niyet olsaydı hakeme veya Galatasaray oyuncularına doğru koşardım. Abdülkadir'den özür diliyorum. Olay sonrasında iki kez Abdülkadir Ömür'den özür dilemek için Trabzonspor kulübünü aradım. Onunla görüşmek ve özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Sahaya atladıktan sonra hakkında yasal süreç başlatıldığını belirten Hasan Köse, "Ben sahaya atladıktan sonra güvenlik ekipleri beni aldı. Önce hastaneye sonrasında karakola gittik. Sonrasında eve döndüm. Hakkımda süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.