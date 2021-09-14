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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’e psikolojik destek! (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Taraftarın sert tepkileri sonrası uzun süre gözyaşlarına hakim olamayan Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları sahip çıktı. Abdülkadir’e özel destek sağlanacağı dile getirildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’e psikolojik destek! (TS spor haberi)

Galatasaray derbisinin 37. dakikasında oyundan alınan ve taraftarın tepkisine maruz kalmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları, eski teknik direktörü, eski takım arkadaşları sahip çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Ömür ile bir görüşme yaparak, bu durumdan güçlenerek çıkması için her zaman daha çok çalışacaklarını ve bunun için yanında olduklarını dile getirdi. 22 yaşındaki sağ kanat ise döktüğü gözyaşlarıyla ilgili, "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz başta üzere birçok futbolcu da 1.68 boyundaki yıldız için destek mesajı yayınladı. Ömür'ün dün idmanda moralsiz olduğu gözlendi.

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