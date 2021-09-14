Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray derbisinin hakemlerine sert tepki! (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, 2-2 biten Galatasaray derbisindeki 2 pozisyon için sert tepki gösterdi. Taraftarlar organize olarak sosyal medya üzerinden binlerce mesaj attı ve "Trabzonspor doğranıyor" yorumlarını yaptı. Yerel gazeteler de hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın birlikte Trabzonspor'un önüne engel çektiğine vurgu yaptı. En sert tepkiyi ise Trabzon'da bir belediye başkanı gösterdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda hakemlere ağır eleştiriler gönderdi. Ahmet Metin Genç, eyyamcı hakemleri de yeneceklerine vurgu yaparak, "Başka yolu yok bu işin. Maçın hakkı galibiyetti ama bu sefer olmadı. Güzel bir galibiyetin kıyısından döndük. Sahadaki azimli futbolu ile hepimizi heyecanlandıran futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



'BUZ GİBİ PENALTIMIZI ES GEÇTİ'



Genç, Cornelius ile Nelsson arasındaki penaltı pozisyonunu da değerlendirerek VAR hakemi Cüneyt Çakır'a da dikkat çekti: "Bu ahlaksız eyyamcı adam Trabzon'un aleyhine olan bütün pozisyonlarda VAR! Bugün de VAR'daydı. Buz gibi penaltılarımızı yedi, vermedi. Onun için bunları da yeneceğiz ve bu sene 8. şampiyonluğumuzu söke söke alacağız İnşallah.' Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarlar da yaptıkları yorumlarda şu ifadeleri kullandılar: "Çok iyi bir takım kursak da hakemleri aşmamız mümkün olmuyor. Her sene aynı haksızlıklara, adaletsizliklere maruz kalıyoruz. Hep aynı tablo. Bu iş değişmedikten sonra iyi takım olmamın anlamı yok. Önümüzü bir şekilde kesiyorlar. Futbolda adalet olmalı. Sonucu saha içinde belirlenmeli.



Yunus Emre SEL

İŞTE O POZİSYON:



Bordo-mavili camianın tepki gösterdiği pozisyon için eski hakemler de 'penaltı' dedi. Cornelius'un şutunda Nelsson'un topu eliyle müdahale etmesi ile ilgili eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar 'Pozisyon penaltı ve sarı kart. VAR neden çağırmadı" yorumunu yaptılar.





HAKEMLER İÇİN RAPOR



Galatasaray derbisindeki hakem kararları yönetim kurulu tarafından da tepkiyle karşılandı. Kulüp profesyonellerinden dev maçtaki hakem hatalarının emsalleriyle karşılaştırıldığı detaylı bir rapor istenirken, hazırlanan bu rapor doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir sunum yapılabileceği de öğrenildi.