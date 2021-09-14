Hamsik büyülüyor

Marek Hamsik, şov yapıyor. Bordo-mavili takıma çabuk ısınan 34 yaşındaki orta saha performansıyla gençlere taş çıkartırken, istatistiklerle 'yok artık' dedirtiyor. Galatasaray karşısında 12.5 km koşarak bu alanda maçın en iyilerinden olan Hamsik, % 91 pas isabeti, 13/14 uzun top isabeti, 4/7 ikili mücadele kazanma, 2 başarılı top kapma ve 6 kilit pas ile maça damgasını vurdu. Nwakaeme'nin attığı golün hazırlayıcısı olan 1.83 boyundaki futbolcu, 8.7 reyting puanıyla maçın yıldızı oldu. Trabzonspor'un son iki maçında en çok koşan isim olan Hamsik, Slovakya Milli Takımı'yla eylül ayında Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta yaklaşık 250 dakika, ligde de Galatasaray karşısında 90 dakika olmak üzere 10 günde 4 maç oynadı. Buna rağmen derbiye yüksek motivasyonla çıkan Hamsik'in performansı futbolseverlerin alkışını aldı. Taraftarlar sosyal medyada "Topu her ayağına aldığında takımı oynattı, pozisyona soktu. 2. goldeki asisti oyun aklının hâlâ ne kadar üst düzey olduğunun kanıtı diyebiliriz" gibi ifadeler kullandılar.