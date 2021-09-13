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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları! Galatasaraylılar bile teselli etti (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçında 39. dakikada kenara alınan Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı ıslıklandı. Genç yıldız Abdülkadir ise kulübede gözyaşı döktü. Ömür'ü Galatasaraylılar bile teselli etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları! Galatasaraylılar bile teselli etti (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı 2-0 mağlupken 39. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı. Maçta birkaç pozisyonda top kayıpları ve pas hataları yapan Ömür ve İsmail oyun alanını terk ederken tribünlerin bir bölümünden ıslıklar duyuldu. Taraftarın tepkileri sonrası Abdülkadir, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. 22 yaşındaki sağ kanadı, takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Genç futbolcu, uzun süre havluyu yüzüne kapatarak gözyaşı döktü. Karşılaşmada ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından Taylan ve bazı Galatasaraylı futbolcular da Abdülkadir'in yanına giderek destek oldu.

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