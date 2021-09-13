Kritik dokunuşlar

Trabzonsporve Galatasaray derbiden 1'er puanla ayrılırken iki takım da son anlarda 3. gole çok yaklaştı. 77. dakikada Cicaldau'nun ortasında, yakın mesafede topla buluşan Halil Dervişoğlu şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünde Yusuf Sarı çıkardı. 80. dakikada ise Trabzonspor etkili oldu. Nwakaeme'nin pasında Cornelius, Muslera ile karşı karşıya kalmak üzereyken Van Aanholt'tan çok kritik bir müdahale geldi. Ayrıca Muslera'yı da unutmamak gerekiyor. 90+1'inci dakikada Yusuf sağ kanattan ceza sahası yayına kadar ilerledikten sonra vuruşunu yaptı, Muslera yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.