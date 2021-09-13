Gol sihirbazı

Süper Lig'de tam anlamıyla Anthony Nwakaeme fırtınası esiyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Nijeryalı sol kanat, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 8 karşılaşmada attığı 5 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Yeni Malatya, 2. haftada Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve 3. haftada 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında birer gol atmıştı. Dünkü Galatasaray derbisine de Karadeniz devinin en büyük gol güvencesi olarak sahaya çıktı.



SADECE FENER'E ATAMADI



32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın filelerini sarsarak ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış oldu. Trabzonspor'da dördüncü sezonu geçiren 'Bay Beyin' bütün kulvarlarda 38 kez sahneye çıktı. Geldiği ilk sezon da bordomavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak şov yapan tecrübe abidesi, söz konusu dönemden sonra sarı-kırmızılı takımın kalesini sarsmayı başaramamıştı. Dün seriyi bitirmiş oldu. Beşiktaş derbilerinde 2 gol atan Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye karşı ise golü yok.