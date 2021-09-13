Cornelius coştu bir kere

Karadeniz ekibinin uzun süre peşinden koşup renklerine bağladığı Andreas Cornelius, Süper Lig'de siftah yaptı. Hafta arası Danimarka'nın İsrail ile oynadığı mücadelede 1 defa fileleri sarsan 28 yaşındaki forvet moralli gelmişti. Galatasaray maçında da ilk iki pozisyonu harcadıktan sonra üçüncüyü affetmedi. Bakasetas'ın akıl dolu asistine iyi hareketlenen 1.93 boyundaki forvet ağları sarstı. 82. dakikada kenara gelirken önce Galatasaray kulübesinin önünden geçti. Fatih Terim, yıldız ismi tebrik etti. Ardından da Abdullah Avcı oyuncusunu kutladı.