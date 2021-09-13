Asla vazgeçmeyiz

Süper Lig'deki ilk derbide Trabzonspor, Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-2'yi bularak puan çıkarmayı bildi. Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu konuşmasında skordan memnun olmadığını belirtti. Usta çalıştırıcı "Gel-gitlerin olduğu bir maçtı. Geçen sene 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, gençleşen ve hızlanan bir takıma karşı oynadık. G.Saray iyi bir geçiş takımı. Bireysel hatalar yaptık. Galatasaray da cezalandırdı" dedi.



DOĞRU CEVAP ALDIK

Avcı şunları söyledi: "Maç öncesi birçok konu başlığımız vardı. Rakibi koşturmamız gerekiyordu. Topa sahip olarak, kenarlardan geçişi düşünmüştük. Başka planlarımız da vardı. Yine de 2-0'a rağmen 2. yarıda büyük takım refleksi verdik. Oyuncu değişiklikleri doğru cevap verdi. Trabzonspor asla vazgeçmez. Seyirci de çok destek oldu. Böyle oyunlar olacak. Skordan memnun değilim. 2. yarıda kazanabilirdik. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Denswil girdi ve çok iyi performans sergiledi"