Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklamalar!

İşte o sözler;
"Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek."
"Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var."
"Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var."
"Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek. Topa sahip olduğumuz sürece oyunda birçok aksiyonlarımız var rakibe dair."