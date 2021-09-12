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Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, maç öncesinde bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, konuşmasında, "Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 19:46 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 19:53
Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklamalar!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi basına konuştu.

İşte o sözler;

"Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek."

"Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var."

"Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var."

"Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek. Topa sahip olduğumuz sürece oyunda birçok aksiyonlarımız var rakibe dair."
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