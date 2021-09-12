Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI | TS GS maçı canlı izle | Süper Lig maçı

Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI | TS GS maçı canlı izle | Süper Lig maçı

Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Galatasaray maçından alacağı 3 puanla yoluda kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmandan maçından puan veya puanlarla dönmenin peşinde. Trabzonspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 21:41
Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI | TS GS maçı canlı izle | Süper Lig maçı

Süper Lig'in 4. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın canlı anlatımı haberimizde...

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

📺 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA