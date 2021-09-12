Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI | TS GS maçı canlı izle | Süper Lig maçı

Süper Lig'in 4. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın canlı anlatımı haberimizde...
👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
📺 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.