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Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI

Trabzonspor Galatasaray maçı: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Bordo mavililer, bu maçı da kazanarak 4'te 4 yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveden uzaklaşmak istemiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - Galatasaray derbisinin canlı anlatımı haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 21:02
Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın canlı anlatımı haberimizde...

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

📺 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

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