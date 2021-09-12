Dev randevu

Karadeniz temsilcisi bugün Akyazı'da Cimbom'u konuk edecek. Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor. Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: UĞURCAN, B.PERES, EDGAR IE, V.HUGO, DENSWIL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, MORUTAN, KEREM, DIAGNE



ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK



Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor'un 29 maçını yönetti. Fırtına 13 defa kazandı, 10 maç berabere bitti. 6 kez kaybetti. Galatasaray'ın ise 28 karşılaşmasında düdük çaldı. Cimbom da 13 kez galip geldi. 10 maçı eşitlikle sonuçlandı. 5 defa yenildi.



EVİNDE ÜSTÜN



Trabzon'daki karşılaşmalarda ise bordomavililer, Aslan'a üstünlük kurmuş durumda. Fırtına 20 defa kazandı. Cimbom 17 galibiyet aldı. İki takım da Trabzon'daki maçlarda 59'ar gol kaydetti.



AVCI: 2 TERİM: 3



Dev maçta iki takımın hocaları 9. defa birbirlerine rakip olacaklar. 8 karşılaşmada Abdullah Avcı'nın 2, Fatih Terim'in 3 galibiyeti bulunuyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



BİR ARAYA GELMİYORLAR



Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 2018-19 sezonunda oynanan Galatasaray- Başakşehir karşılaşmasında tartışma yaşamışlardı. Türk futbolunun iki deneyimli çalıştırıcısı bu maçtan beri tokalaşmıyorlar. İki hoca geçen sezon Trabzon ve İstanbul'da oynanan mücadelelerde bir araya gelmemişlerdi. Bugün nasıl bir tavır takınacakları merak konusu.



SOL BEKE DENSWIL



Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçında sol bek pozisyonunda değişime gitmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının geçen haftalarda yaptığı hatalar sebebiyle İsmail Köybaşı'yı kulübeye çekeceği tahmin ediliyor. Yerine yeni transfer Stefano Denswil'in görev alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu da derbide forma giymek için sabırsızlanıyor.



TÜM GÖZLER SİHİRBAZDA



Karadeniz temsilcisinde Galatasaray derbisi öncesinde Anthony Nwakaeme'nin sezona süper başlaması güven veriyor. Tüm şehir bu önemli randevuda Nijeryalı oyuncudan gol ve asist bekliyor. 32 yaşındaki futbolcu da hafta boyunca antrenmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu.



ASLAN DA EKSİK GELDİ



Sarı-kırmızılılar ise alt yapı takımıyla oynadığı maçta önemli bir sakat verdi. Sezonun flaş isimlerinden Sacha Boey sakatlık yaşadı. Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Yerine Yedlin veya Alpaslan'ın oynayacağı öğrenildi.