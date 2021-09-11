‘Trabzon’da çok mutlu’

Marek Hamsik, Napoli'de bir efsane... İtalyan basını sık sık onun Napoli'ye dönüp dönmeyeceği konusunda haberler yapıyor. Yakın arkadaşı Martin Petras "Marek şu anda Trabzonspor'da çok mutlu. Birkaç yıl daha oynayacak. Sonra Napoli'de teknik direktör olabilir. Zaten oradaki evini de satmadı. Napoli ile bağları hala çok güçlü" diye konuştu.
MarekHamsik, Napoli'de bir efsane... İtalyan basını sık sık onun Napoli'ye dönüp dönmeyeceği konusunda haberler yapıyor. Yakın arkadaşı Martin Petras "Marek şu anda Trabzonspor'da çok mutlu. Birkaç yıl daha oynayacak. Sonra Napoli'de teknik direktör olabilir. Zaten oradaki evini de satmadı. Napoli ile bağları hala çok güçlü" diye konuştu.