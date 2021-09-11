Efsane Braems yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Urbain Braems 87 yaşında hayatını kaybetti. Belçikalı çalıştırıcı, Şenol Güneş'in istifası sonrası kaleci Jean-Marie Pfaff'ın isteği ile Trabzonspor'un başına geçmişti. Onun zamanında Fırtına, Lyon'u 2 maçta 8 gol atarak eledi. Davor Suker'li Dinamo Zagreb'i kupanın dışına itti. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.

UNUTULMAZ MAÇTA TEKNİK DİREKTÖRDÜ

Urbain Braems kariyerinde son olarak 1992 yılında Trabzonspor'u çalıştırdı. Usta hoca döneminde Fırtına, Türkiye Kupası'nı da kazanmıştı. O dönem final çift maç oynanıyordu. Bursaspor ilk maçı evinde 3-0 kazanmış. Karadeniz ekibi Avni Aker'deki rövanşı 5-1 alarak kupayı müzesine götürmüştü. Adını Trabzonspor tarihine yazdırmıştı.

BRAEMS'İN İLGİNÇ BİR MAÇ ANISI:

Urbain Braems, Türkiye'deki ilk maçlarından birinde o gün 3 gol, 1 asistle oynayan 'Başbakan' lakaplı Lemi Çelik'i 85'te oyundan aldı. Amacı yıldız ismini taraftara alkışlatmaktı. Ancak Türk taraftarlar henüz bu jeste uzak olduğu için yedek kulübesine pet şişeler fırlatılmıştı. Ardından bunun Avrupa'da yaygın bir uygulama olduğunu anlattı ve taraftarla barıştı.