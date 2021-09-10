Aslan’ı bekliyor

Andreas Cornelius, pazar günkü derbiyi bekliyor.. Trabzonspor'un 19 Ağustos'ta oynadığı Roma maçının 17. dakikasında omzundan sakatlanan Danimarkalı forvet, herkesi korkutmuştu. Ancak 28 yaşındaki golcü, Danimarka Milli Takımı'nın İsrail'i 5-0 yendiği mücadelede oynamış ve fileleri sarsmıştı. Moralli bir şekilde Trabzon'a dönen Cornelius'un derbide sahada olması bekleniyor. Karadeniz devinin 'Viking'i, imza törenindeki açıklamasında, "Büyük maçlardaki atmosferi görmek için büyük heyecan duyuyorum. Benim işim gol atmak ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim" demişti.