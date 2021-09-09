Yenilik yaradı

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan Fırtına, bu dönem ise üç hafta sonunda 9 puan ile lider. Ekuban, Marlon, Baker, Afobe, Diabate, Flavio, Hosseini, Campi, Kamil Ahmet, Ahmet, Abdurrahim, Anıl, Safa, Koray, Hakan, Behlül, Muhammet, Kerem, Tunahan, Atakan, Furkan, Ahmet, Taha ve Faruk olmak üzere 24 futbolcusu ile yollarını ayıran bordo-mavililer; Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve Denswil'i aldı.



9 İSİMDEN 7'Sİ OYNADI



Karadeniz devinin bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Lig ve Avrupa mücadelelerinde Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika ile en çok sahada kalan isim olurken, Peres 6 maçta 522 dakika, Gervinho 6 maçta 387 dakika, İsmail 5 maçta 339 dakika, Siopis 3 maçta 113 dakika, Cornelius 4 maçta 108 dakika, Koita 3 maçta 26 dakika forma giydi. Dorukhan ve Denswil ise henüz bordo- mavili forma ile sahaya çıkamadı.



TECRÜBELİ VE GENÇ



Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren, tecrübeli ve gelecek vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un kadrosunda 28 oyuncu bulunuyor. Takım kadrosunun yaş ortalaması ise 26.9 oldu. UEFA Konfederasyon Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sahaya çıkardığı ilk 11'in yaş ortalaması ise 28.8.



HAMSİK YIKTI GEÇTİ



2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Trabzonsporlu Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, Güney Kıbrıs'ı 2-0 yenerek puanını 9'a çıkardı. Hamsik 4 şut pası (maçın en iyisi), 121 topla buluşma (maçın en iyisi), rakip yarı sahada 76 pas (maçın en iyisi), 5 kazanılan ikili mücadele, 8 sahipsiz top kazanma ile 8.7 reyting alarak şov yaptı. Hamsik bu sonuçlarla maçın adamı olmayı da başardı.