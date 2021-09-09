Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi konuşması! "Size güveniyorum"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi konuşması! "Size güveniyorum"

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek bordo mavililerde, saatler derbiye kurulmuş durumda. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçıyla beraber çıkışına devam etmek istiyor. Antrenmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Avcı, Galatasaray derbisi öncesi takımına motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 12:21
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi konuşması! "Size güveniyorum"

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımına özel motivasyon konuşması yaptı.

Başarılı teknik adam yaptığı konuşmada, oyunclarına güvendiğini ifade ederken, futbolcuların antrenmandaki istekli tavırları dikkat çekti.

"SİZE GÜVENİYORUM"
Avcı, Galatasasaray derbisine dair oyuncularına yaptığı konuşmada, "Milli ara bitti, artık lige yoğunlaşmak zorundayız. Sahamızda oynayacağımız derbi maçıyla beraber çıkışımızı sürdürmeliyiz. Size güveniyorum." dedi.

Trabzonspor ve Galatasaray, 12 Eylül Pazar günü Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

SON DAKİKA