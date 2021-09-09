Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi konuşması! "Size güveniyorum"

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımına özel motivasyon konuşması yaptı.
Başarılı teknik adam yaptığı konuşmada, oyunclarına güvendiğini ifade ederken, futbolcuların antrenmandaki istekli tavırları dikkat çekti.
"SİZE GÜVENİYORUM"
Avcı, Galatasasaray derbisine dair oyuncularına yaptığı konuşmada, "Milli ara bitti, artık lige yoğunlaşmak zorundayız. Sahamızda oynayacağımız derbi maçıyla beraber çıkışımızı sürdürmeliyiz. Size güveniyorum." dedi.
Trabzonspor ve Galatasaray, 12 Eylül Pazar günü Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.